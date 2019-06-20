Следком изучает обстоятельства смертельного пожара в Бугульме, в котором погибли двое детей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Следком расследует смертельный пожар в Бугульме, в котором погибли двое детей, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«По предварительной информации, в доме жили супруги с двумя детьми. В момент трагедии отец находился в другом городе на заработках. Женщина проснулась ночью, когда весь дом был уже в огне. Она разбила окно и позвала на помощь. В результате соседи сумели ее вытащить, но детей спасти не удалось», – рассказала Газизова.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания на кухне. Сейчас на месте трагедии работают специалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что минувшей ночью в Бугульме пожар в частном доме унес жизни трехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки.

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