(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Бугульме на пожаре в частном доме погибли трехлетний мальчик и годовалая девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после часа ночи в МЧС поступило сообщение о том, что на Рабочей улице на площади 30 квадратных метров загорелся дом» — рассказали в МЧС.

25-летнюю женщину из здания вытащили соседи еще до появления пожарных расчетов, пострадавшая госпитализирована в бугульминскую ЦРБ с признаками отравления угарным газом. Ее двое детей погибли в огне.

Специалисты выясняют, что стало причиной ночного пожара.

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