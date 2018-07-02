Казань вошла в число лучших городов России для летних прогулок

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 городов, которые, по мнению жителей России, наиболее подходят для летних пеших прогулок. Об этом со ссылкой на проведенный в Интернете опрос сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Столицу Татарстана оптимальным городом для прогулок в теплое время года сочли 7% опрошенных.

Лидерами рейтинга стали две столицы России – Москва и Санкт-Петербург. В качестве наиболее подходящих для летних прогулок пешком городов их упомянули 32% и 23% респондентов соответственно.

Кроме того, в топ городов для пеших прогулок в летний сезон вошли Екатеринбург, который назвали 15% участников опроса, и Нижний Новгород, который поддержали 10%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-3 лучших городов для гастрономических путешествий летом.

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