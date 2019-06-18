Казань вошла в топ-3 лучших городов для гастрономических путешествий летом

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в списке лучших городов и стран для гастрономических путешествий летом. Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

Список был подготовлен ко Дню устойчивой гастрономии, который отмечается 18 июня.

Столицу Татарстана самой привлекательной для гастрономических туров считают 13% респондентов. Среди лучших мест для гастротуризма в России помимо Казани — Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье и Владимирская область. Популярными зарубежными направлениями стали Грузия, Армения, Италия, Франция и Беларусь.

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