Борьба с ядовитым борщевиком продлится в Нижнекамске до 5 июля

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Исполком Нижнекамского района сообщил, что работы по уничтожению зарослей борщевика Сосновского на территории города будут выполнены до 5 июля, передает «НТР 24».

Об опасном сорняке, замеченном им на территории города, в «Народный контроль» сообщил один из жителей Нижнекамска. Он обнаружил заросли борщевика около торгового центра «Якорь» на улице Баки Урманче, неподалеку от растущих тут хвойных деревьев. Заявка горожанина была направлена в исполком района.

Ранее нижнекамцы уже попадали в больницы с сильнейшими ожогами от борщевика.

Одним из последних случаев стала госпитализация горожанки, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Она обожглась соком ядовитого растения, работая на даче.

Заведующая поликлиническим отделением КВД Екатерина Сунгатуллина отметила, что симптомы поражения борщевиком невозможно спутать ни с ожогом от крапивы, ни с укусом насекомых. «Рвота, тошнота, головные боли и температура. Волдыри проявляются, как от ультрафиолета, как ожог, потом их вскрывают», – рассказала врач.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за борщевика Сосновского в Набережных Челнах поменяют правила благоустройства.

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