Из-за борщевика Сосновского в Набережных Челнах поменяют правила благоустройства

(Набережные Челны, 23 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах назначили публичные слушания, на которых обсудят изменения Правил благоустройства, в том числе касающиеся мер борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом стало известно на XXXI заседании городского Совета.

Заместитель руководителя исполкома Илья Зуев сообщил депутатам о необходимости проведения публичных слушаний, связанных с изменениями правил благоустройства Набережных Челнов. В правила внесут поправки, после которых владельцам коммерческих и других объектов будет вменяться в обязанности своевременная ликвидация на своей территории такого опасного растения, как борщевик Сосновского.

Также будут уточнены полномочия исполкома по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов, которые, начиная с этого года, должны быть переданы отраслевому региональному оператору.

Публичные слушания назначены на 5 июля.

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