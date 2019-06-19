В Татарстане начнут создавать «Фабрику процессов» для обучения бережливому производству

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). К 2024 году в Татарстане планируют создать имитационную площадку «Фабрика процессов». Учебный центр поможет татарстанским предприятиям осваивать принципы и инструменты бережливого производства.

Начало работ над «Фабрикой процессов» запланировано на 2019 год в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Кроме того, в текущем году власти займутся развитием регионального центра компетенций Татарстана и привлекут консультантов на республиканские предприятия.

Ожидается, что к концу 2019 года к проекту «Производительность труда и поддержка занятости» в Татарстане присоединятся 63 компании, а производительность труда на предприятиях-участниках базовых несырьевых отраслей экономики вырастет на 2,2% по сравнению с 2018 годом.

В настоящее время Татарстан участвует в реализации 49 федеральных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

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