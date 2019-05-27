Реализация национальных проектов: от федеральных задач к опережающему развитию региона

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Правительство Республики Татарстан совместно с экспертами Высшей школы экономики в формате двухдневной стратегической сессии рассмотрело вопросы реализации национальных проектов. Среди дополнительных предложений рассматривается возможность корректировки мероприятий федеральных проектов и норм действующего федерального законодательства. Выработанные предложения будут учтены при корректировке «дорожных карт» по реализации нацпроектов и Стратегии-2030 РТ.

С 2019 года Республика Татарстан участвует в реализации 49 федеральных проектов, затрагивающих приоритетные отрасли экономики и социальной сферы.

В первые три года на реализацию национальных проектов на территории Республики Татарстан будет направлено 44 млрд рублей бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета — 33,4 млрд рублей.

Общий объем финансирования мероприятий национальных проектов в Республике Татарстан на 2019 год составляет порядка 20,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16 млрд рублей.

Напомним также, что на днях стало известно о дополнительных средствах, заложенных по нацпроекту МСП для поддержки сельского хозяйства на 2019-2021 годы.

Как прокомментировал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, с учетом дополнительных средств сумма общей поддержки сельских предпринимателей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» на 2019-2021 годы составит более 1,097 млрд рублей.

«Из них 418,8 млн рублей республика получит уже в 2019 году, 327,1 млн рублей заложено на 2020 год и 351,1 млн рублей — в 2021 году. Общая сумма финансирования республики из федерального бюджета по национальному проекту МСП в 2019-2021 годы увеличилась до 2,8 млрд рублей», — рассказал министр экономики РТ.

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