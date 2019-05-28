На месте разработки карьера в Сармановском районе выявлен разлив нефтепродуктов

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). На месте разработки карьера в Сармановском районе выявлено захламление и загрязнение земель, в том числе складирование отработанных шин и разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Нарушения выявили инспектора Закамского территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ в рамках санитарно-экологического двухмесячника в Сармановском районе.



С целью экономии средств и времени организация осуществляла ремонт транспортных средств, не отходя от работы. На месте разработки карьера в Рангазарском сельском поселении на площади 20 квадратных метров обнаружены пневматические шины, а также участок в 8 квадратных метров, загрязненный отработанным машинным маслом.



Специалисты СИАК взяли пробы почв на определение класса опасности.



Из-за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований и нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами возбуждено административное расследование.

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