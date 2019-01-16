Рафис Бурганов: Новых решений по абонентской плате в детсадах Татарстана не готовим

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Новых решений по абонентской плате в детских садах Татарстана не готовится. Об этом на секции августовского совещания работников педобразования «Управление качеством дошкольного образования: опыт, проблемы, перспективы» заявил журналистам глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

«Все решения на этот счет приняты. И пока таких обсуждений в Правительстве РТ не ведется, поскольку есть возможности экономики, ряд объективных факторов, которые не хотелось бы будоражить дополнительными решениями. При недостатке в некоторых дошкольных учреждениях мест мы можем поощрять то, что родители иногда не будут водить детей, то есть место будет простаивать. Здесь много факторов. Мы эту проблему уже обсуждали и с депутатским корпусом, и с общественностью, пока новых решений не готовим», – сказал министр образования и науки РТ.

Он отметил, что так называемая абонентская плата по присмотру и уходу за ребенком в дошкольном учреждении не отменена ни в одном регионе России.

Еще в 2017 году Госсовет Татарстана не поддержал законопроект о внесении изменений в статью закона РТ «Об образовании», предусматривающий начисление родительской платы по присмотру и уходу за ребенком в дошкольных образовательных организациях из расчета фактически оказанной услуги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Правительством разработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей. В частности, с 2020 года семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Таким образом, 7202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно. Сегодня такие семьи оплачивают 50% от общей стоимости.

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