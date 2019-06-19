Казанский зоопарк проведет реставрацию старинной оранжереи и Дома Фукса

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). После открытия «Реки Замбези» в казанском зоопарке планируется реконструкция его старой территории. Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Планируется реконструкция старой территории зоопарка. Это оранжерея 1834 года и Дом Фукса – здание бывшей администрации. Нами будет проведена реставрация этих зданий», – сказал он.

Фанис Нурмухаметов пояснил, что перед закрытием на реконструкцию старой части необходимо отстроить хозяйственную зону. Это административные здания, складские помещения, ангары с пищей для животных и сена, холодильные камеры, виварий, где разводятся мыши и крысы для кормления. Сейчас все это находится на старой территории.

«Если посмотреть по всем этим объектам, которые нужно разместить, то мы должны под это отдать половину зоопарка. Напротив зоопарка есть территория «Горводзеленхоза» на территории в 2,5 га. Был разговор о нашем размещении там после переезда их базы», – отметил спикер.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.



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