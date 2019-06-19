В казанской «Реке Замбези» откроется ресторан, комната матери и ребенка и сувенирный магазин

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В новой части казанского зоопарка «Река Замбези» будут организованы общественные пространства. Для посетителей откроются кафе и ресторан, сувенирный магазин и многое другое. Об этом сообщил сегодня журналистам директор казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

«Здесь будут общественные пространства: площадка для детей, уголок матери и ребенка, где можно будет поменять малышу памперс, а также подогреть пищу и покормить ребенка. У нас будет работать небольшая амбулатория. Если кто-то из детей вдруг поранился, можно будет сделать ему перевязку», — рассказал он.

На территории «Реки Замбези» также предусмотрен туалет для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, будут установлены пандусы и таблички с надписями на шрифте Брайля. Для маленьких посетителей и их родителей откроются игровые площадки, кафе и ресторан с открытой смотровой площадкой, сувенирный магазин.

Строительство первой очереди проекта обновления и расширения казанского зооботсада ведется с 2015 года. Новая территория, получившая название «Река Замбези», располагается на берегу озера Кабан на площади 6,7 га. Здесь будут жить крупные экзотические животные – слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе. Всего в африканскую экспозицию войдут 34 вида животных.

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