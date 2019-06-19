Эстафета флага WorldSkills достигнет Атнинского района

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 20 июня в Атнинском сельскохозяйственном техникуме состоится чествование флага WorldSkills, сообщает оргкомитет эстафеты.



Мероприятие состоится при участии главы района Габдулахата Хакимова и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



В торжественной части гостям и жителям района расскажут о движении WorldSkills 2019 в Казани, также почетные гости нанесут нашивку герба Атнинского района на флаг. Гостей развлекут ростовые куклы – талисманы чемпионата – Алтын и Алмаз. Все желающие смогут сделать с ними фото на память.



Эстафета флага WorldSkills стартовала в Сочи 21 октября 2017 года на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. Финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет 22 — 27 августа в Казани.



Ранее флаг WorldSkills подняли на Сабантуе в Богатых Сабах.

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