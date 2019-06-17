Флаг WorldSkills подняли на Сабантуе в Богатых Сабах

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 16 июня в Сабинском районе прошел национальный праздник плуга, который в этом году запомнился и тем, что сабинский Сабантуй принял у себя флаги WorldSkills и WorldSkills Kazan 2019.

«Уважаемые сабинцы! Сегодня вам представляется уникальная возможность участвовать в церемонии чествования флага WorldSkills. Встретим же флаги аплодисментами!» — призвал гостей ведущий праздника.

Членов оргкомитета мероприятия на границе района встретили руководитель отдела по работе с молодежью и спорту Ирек Гарипов, директор спортивно-культурного центра Динар Маканов. Флаги тут же перешли в руки участвующих на празднике студентов Сабинского аграрного колледжа. Уже на майдане, где проходили народные гулянья, флаги прошли по торжественному кругу, переходя из рук в руки представителей предприятий и организаций района.

По словам главы района Раиса Минниханова, эстафета флага WorldSkills на национальном празднике в Сабах — это большая честь для жителей района.

«Наши предки говорили: „Имеющий ремесло никогда не пропадет“. Человек с профессией — это богатый человек. В рамках WorldSkills внимание к профессионалам увеличивается многократно. В этой области у нас в районе, начиная с детских садов, были выполнены большие работы. При возможности надо съездить и увидеть 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам „Ворлдскиллс“, который пройдет в Казани 25 — 27 августа. Для чемпионата возле аэропорта были возведены огромные сооружения. Особенно это должны увидеть дети — наше будущее», — подчеркнул глава района и прикрепил герб Сабов к флагу WorldSkills Kazan 2019.

От организационного комитета чемпионата Раису Минниханову был вручен сертификат участника эстафеты флагов чемпионата.

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