Татар-информ

19 июня 2019, 16:36

Культура

Микелла Абрамова и финалист конкурса «Голос.Дети» Ержан Максим спели о любви

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Культура

Микелла Абрамова и финалист конкурса «Голос.Дети» Ержан Максим спели о любви

Фото: архив/Владимир Васильев

Поклонники в очередной раз восхитились талантом дочери Алсу и посоветовали ей не слушать «злобных людей».

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Дочь Алсу Микелла Абрамова и фаворит шестого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим представили обещанный совместный трек. Премьера баллады о любви состоялась в Instagram`e Микеллы Абрамовой.

«Ура! Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном дуэта #ЭтаЛюбовь. Спасибо огромное крутому продюссеру Дмитрию Климашенко и авторам @sheroston и Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!» – призвала Микелла.

Поклонники в очередной раз восхитились талантом дочери Алсу и посоветовали ей не слушать «злобных людей».

«Микелла, не слушайте злобных людей, просто не обращайте внимания. Для Вас, к сожалению, эта школа открылась слишком рано. Но зато у Вас рано выработается иммунитет к человеческой злости и зависти. Вы прекрасно поете, у Вас шикарнейший голос и большое будущее на эстраде. Успехов Вам», – поддержали девочку фолловеры.

«В вокале Микеллы больше естественности, на мой взгляд. А в вокале мальчика больше игры», – вынесли вердикт поклонники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Микелла Абрамова передала свой выигрыш в шоу «Голос» Фонду Анжелы Вавиловой.

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Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova)

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