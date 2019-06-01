Татар-информ

1 июня 2019, 19:24

ОбществоКультура

Микелла Абрамова передала свой выигрыш в шоу «Голос» Фонду Анжелы Вавиловой

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ОбществоКультура

Микелла Абрамова передала свой выигрыш в шоу «Голос» Фонду Анжелы Вавиловой

Алсу, Микелла Абрамова и Дина Гарипова выступили на благотворительном концерте в КРК «Пирамида».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Певица Алсу и ее дочери Микелла и Сафина Абрамовы приняли участие в благотворительном концерте в поддержку Фонда имени Анжелы Вавиловой, который прошел в казанском КРК «Пирамида».

В начале концерта с приветственным словом выступил председатель правления Благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

«Я очень рад, что на этой прекрасной сцене артисты высокого класса с добрым сердцем для вас будут делать концерт, чтобы принести еще чуточку радости в вашу жизнь, в вашу дальнейшую судьбу», – сказал он.

Также Владимир Вавилов еще раз поблагодарил певицу Алсу за помощь и поддержку, которую она оказала фонду в прошлом году, подарив миллион рублей на благотворительном концерте в «Татнефть Арене».

Он вспомнил случай, который тогда произошел с ним и дочкой певицы Микеллой Абрамовой: «Я за кулисами стоял, и она мне говорит: “Дядя Володя, если я заработаю первые деньги, то обязательно их вам дам для ваших деток“. Она стала победительницей шоу “Голос“ 26 апреля, а 29-го подписала договор на вручение мне тех денег, которые выиграла. И сказала: “Я передаю этот миллион для ваших деток“».

Затем на сцене выступили хор академии Игоря Крутого в Казани, участница проекта «Ты супер!» Арианна Литовченко, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова и другие артисты. Микелла Абрамова исполнила на концерте несколько песен, одну из которых она посвятила Юлии Началовой, а Алсу спела песню на татарском языке.

«Она мне очень нравится. Я сама татарка, и я горжусь тем, что девочка этой же национальности не забывает свои корни, не забывает нас», – заметила одна из слушательниц – фанатка певицы Алевтина Петрова.

Сегодня еще до концерта, сразу после прилета в Казань. Алсу посетила хоспис. Там певица и ее дочери пообщались с одной из пациенток – их фанаткой Альдоной. Она не смогла посетить концерт, но пообещала, что обязательно придет на следующий. Гостьи исполнили для нее песню «На краю земли». 

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