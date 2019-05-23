К WorldSkills Kazan 2019 предложили увеличить ассортимент азиатских блюд в казанских ресторанах

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Самые многочисленные делегации приедут на WorldSkills Kazan 2019 из стран Азии. Лидирует в рейтинге Тайвань — на мировом чемпионате по профессиональному мастерству страну представят 215 участников. Об этом на образовательном форуме HoReCa Club рассказал замгендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

«Наибольшие представительства — это европейские и азиатские страны, по 25 стран из Европы и Азии. Но если переходить на количество участников, которых делегируют эти страны, то 45% — это представители Азии», — прокомментировал спикер.

Так, в десятку стран с самым большим количеством участников на WorldSkills Kazan 2019 помимо Тайваня вошли Китай, Южная Корея, Гонконг, Япония и Сингапур. Второе место вместе с КНР поделила российская делегация — 199 участников. Также в топ-10 представлены делегации из Бразилии, Франции и ЮАР.

Максим Денисов напомнил, что перед проведением чемпионата представители стран-участниц приезжают в Казань с ознакомительными визитами. Так, делегаты из Азии по результатам встреч отметили недостаток традиционной азиатской еды в местном меню. Замгендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов посоветовал рестораторам и владельцам гостиничного бизнеса усилить меню и добавить в него соответствующие блюда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане насчитывается около 500 отелей, из них 230 — в Казани. Столица Татарстана сможет принять около 20 тыс. гостей одновременно.

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