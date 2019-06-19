Глава Ассоциации отелей: Казань входит в топ городов России по развитию туристического направления

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанские отели и хостелы смогут принять около 20 тыс. гостей одновременно. Об этом на открытии образовательного форума HoReCa Club корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

«Если говорить про отельный рынок республики — это более 500 с лишним отелей, из них в Казани — 230 отелей и хостелов. В настоящий момент мы можем разместить до 20 тыс. туристов», — отметила спикер, добавив, что столица Татарстана входит в число лидеров в РФ по развитию туристического направления.

Она также отметила, что есть ряд сложностей, с которыми сталкиваются владельцы отелей и рестораторы в РТ. Среди них она выделила слишком сильное госрегулирование, высокую конкуренцию, а также возникновение нового сегмента — туристического жилья.

«У нас очень сложная конкурентная обстановка, потому что появился целый сегмент, которого не было раньше — туржилье... Когда у одного игрока рынка нет вообще никаких препятствий, конечно, это неравная конкуренция. Надеюсь, что каким-то образом эта сфера тоже будет регулироваться и в РТ, ведь есть мировая практика в этом направлении», — подчеркнула Сафина.

По ее мнению, сегодня татарстанским рестораторам и владельцам гостиничного бизнеса нужно думать глобальнее, ведь конкуренция перетекла из внутреннего рынка на федеральный.

«У нас есть много соседей, у которых благодаря чемпионату мира (FIFA-2018, — прим. Т-и.) теперь также хорошо развита инфраструктура. Нам необходимо держать марку», — заключила президент Ассоциации отелей.

В Казани 19 июня открылся образовательный форум HoReCa Club для сотрудников гостиничной и ресторанной отрасли. Он проходит в рамках подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Среди спикеров приглашенные эксперты в области туризма, сервиса, управления персоналом и межкультурных коммуникаций.

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