Татар-информ

19 июня 2019, 14:46

Экономика и финансы

Глава Ассоциации отелей: Казань входит в топ городов России по развитию туристического направления

Рекомендуем

Экономика и финансы

Глава Ассоциации отелей: Казань входит в топ городов России по развитию туристического направления

Фото: Салават Камалетдинов

Отели и хостелы Казани могут одновременно вместить до 200 тыс. человек.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанские отели и хостелы смогут принять около 20 тыс. гостей одновременно. Об этом на открытии образовательного форума HoReCa Club корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

«Если говорить про отельный рынок республики — это более 500 с лишним отелей, из них в Казани — 230 отелей и хостелов. В настоящий момент мы можем разместить до 20 тыс. туристов», — отметила спикер, добавив, что столица Татарстана входит в число лидеров в РФ по развитию туристического направления.

Она также отметила, что есть ряд сложностей, с которыми сталкиваются владельцы отелей и рестораторы в РТ. Среди них она выделила слишком сильное госрегулирование, высокую конкуренцию, а также возникновение нового сегмента — туристического жилья.

«У нас очень сложная конкурентная обстановка, потому что появился целый сегмент, которого не было раньше — туржилье... Когда у одного игрока рынка нет вообще никаких препятствий, конечно, это неравная конкуренция. Надеюсь, что каким-то образом эта сфера тоже будет регулироваться и в РТ, ведь есть мировая практика в этом направлении», — подчеркнула Сафина.

По ее мнению, сегодня татарстанским рестораторам и владельцам гостиничного бизнеса нужно думать глобальнее, ведь конкуренция перетекла из внутреннего рынка на федеральный.

«У нас есть много соседей, у которых благодаря чемпионату мира (FIFA-2018, — прим. Т-и.) теперь также хорошо развита инфраструктура. Нам необходимо держать марку», — заключила президент Ассоциации отелей.

В Казани 19 июня открылся образовательный форум HoReCa Club для сотрудников гостиничной и ресторанной отрасли. Он проходит в рамках подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Среди спикеров приглашенные эксперты в области туризма, сервиса, управления персоналом и межкультурных коммуникаций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

По фасадам казанских домов прогуляются акробаты
Новости дня
15:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о республиканском конкурсе «Инженер года»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:46
Глава Ассоциации отелей: Казань входит в топ городов России по развитию туристического направления

Отели и хостелы Казани могут одновременно вместить до 200 тыс. человек.

14:41
На скачках в Сабантуй планируется участие четырех лошадей Рамзана Кадырова

Несмотря на то, что лошади есть в заявке, их участие до сих пор не подтверждено.

14:39
Минниханов обсудил с главой «Рособоронэкспорта» модернизацию военных заводов Татарстана

Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана.

14:28
По фасадам казанских домов прогуляются акробаты

В честь международного Дня прогулки в столице Татарстана организуют акцию «Прогулка по Казани».

14:20
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 20 июня

Ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15 — 18 м/с.

14:15
С Казанского автовокзала «Столичный» откроется регулярный рейс в Соль-Илецк

Время в пути составит 15 часов 40 минут.

14:04
«Кусочек Африки в сердце Казани»: Ильсур Метшин проинспектировал завершение стройки «Реки Замбези»

По словам мэра Казани, на новую территорию казанского зоопарка закупаются только породистые животные.

13:55
В МВД по РТ объяснили, как отличить фейковые новости из соцсетей о пропаже людей

Полицейский отметил, что необходимо обращать внимание на телефоны для обратной связи и локации поиска.

13:41
Пятеро экстремистов из РТ получили сроки за вербовку в запрещенную организацию «Файзрахманистов»

Казанскую религиозную организацию признали экстремистской и запретили еще в 2013 году.

13:41
В Сабантуй многодетные семьи получат скидку на попкорн, мороженое и сладкую вату на озере Лебяжье

Чтобы купить сладости по сниженной цене, родители должны предъявить документы.

13:40
Билайн представляет казанцам новый тариф «Социальный пакет»

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов.

13:28
Гостям Сабантуя на Лебяжьем озере представят эволюцию плуга и инсталляцию из казанских полотенец

На площадке организуют музей, посвященный национальному празднику.

13:21
Фирдус Тямаев прыгнул с поклонницами в озеро на концерте в Буинске

Сначала артист поинтересовался у публики, насколько глубокое озеро здесь, а затем призвал всех станцевать в воде.

13:20
МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE

1,6 Гбит/с — это новый рекорд в сети МегаФона на пользовательском оборудовании.

13:12
Скачки татарских лошадей пройдут в День республики на Казанском ипподроме

Замглавы Минсельхоза РТ по животноводству лично курирует отбор лошадей для скачки, посвященной 100-летию ТАССР.

13:00
К Сабантую в Дербышках расширили парковку и отремонтировали дорогу

Впервые за 20 лет в березовой роще казанского поселка капитально отремонтировали дорогу и занялись благоустройством.

12:51
Жительница Заинска лишилась 180 тысяч рублей, попытавшись оформить кредит

Аферисты убедили женщину перечислить им оплату за услуги, после чего перестали выходить на связь.

12:40
На Казанском ипподроме в Сабантуй разыграют поездку в Турцию и ценные призы

В лотерее примут участие 2,5 тыс. человек.

12:32
В Автограде в ходе капремонта улицы Усманова обустроят 566 парковочных мест

На участке расположено немало административных зданий, в том числе прокуратура, полиция и другие службы.

12:25
В Казани оштрафовали водителя, который по Кремлевской дамбе на крыше «Ауди» возил пассажира в трусах

Полицейские организовали проверку после видео, опубликованного в соцсетях нарушителями.

12:20
Самозанятые казанцы будут продавать вязаные вещи и яблоки в карамели на Сабантуе возле озера Лебяжье

Среди самозанятых — мама пятерых детей и рукодельницы старшего возраста.

12:20
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане по итогам первого квартала превысил 146 млрд рублей

Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 11% и превысил 143 млрд рублей.

12:12
Борис Титов: Татарстан может поспорить с Москвой за лидерство в Национальном рейтинге инвестклимата

По итогам 2018 года Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

12:07
В этом году волонтеры Татарстана помогли МВД найти 14 детей

Волонтерские организации работают в тесном сотрудничестве с полицией и МЧС.

События