В Казани впервые пройдет фестиваль национальных костюмов

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани планируют провести фестиваль национальных костюмов. Мероприятие, которое пройдет ориентировочно в августе или сентябре, на образовательном форуме HoReCa Club анонсировала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«В конце августа — начале сентября мы планируем новое мероприятие — фестиваль национальных костюмов. Мы хотим в форме карнавала, парада устроить шествие представителей различных национальностей, которые бы представили свои наряды», — рассказала спикер, добавив, что на данный момент в Татарстане проживают представители более 115 различных этносов.

Она также отметила, что в рамках фестиваля организуют концертную программу, показы фильмов, посвященных моде различных народностей, устроят различные активности в парках и скверах города. Также в планах — дегустация национальных блюд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 июля по фасадам казанских зданий прогуляются акробаты. Мероприятие приурочено к международному Дню прогулки, который отмечают 19 июня.

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