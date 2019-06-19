(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В честь международного Дня прогулки, который отмечают 19 июня, по фасадам казанских домов прогуляются акробаты. Проведение акции «Прогулка по Казани», которая состоится 13 июля, на образовательном форуме HoReCa Club для сотрудников гостиничной и ресторанной отрасли анонсировала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Мероприятие представляет собой комплекс танцевальных и акробатических номеров, исполняемых параллельно на фасадах зданий при помощи специального оборудования», — прокомментировала спикер. О том, какие строения задействуют в рамках проекта, Санникова не уточнила.

Она также добавила, что после «прогулки» в Казани смонтируют видеоролик, который можно будет увидеть в соцсетях.

«Это уникальное мероприятие, никто еще такого не проводил. Мы надеемся, что после этого мы зажжем сердца еще большего количества гостей», — заключила директор Комитета по развитию туризма.

В Казани 19 июня открылся образовательный форум HoReCa Club для сотрудников гостиничной и ресторанной отрасли. Он проходит в рамках подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Среди спикеров — приглашенные эксперты в области туризма, сервиса, управления персоналом и межкультурных коммуникаций.

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