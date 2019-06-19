Татар-информ

19 июня 2019, 13:41

Общество

В Сабантуй многодетные семьи получат скидку на попкорн, мороженое и сладкую вату на озере Лебяжье

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Общество

В Сабантуй многодетные семьи получат скидку на попкорн, мороженое и сладкую вату на озере Лебяжье

Чтобы купить сладости по сниженной цене, родители должны предъявить документы.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В лесопарке озера Лебяжье во время празднования Сабантуя 23 июня многодетным семьям предоставят скидку на сладости, сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Алия Загидуллина.

«Традиционно для многодетных будет представлена дополнительная скидка на мороженое, попкорн и сладкую вату. Для этого многодетная мама берет с собой подтверждающий документ [удостоверение многодетной семьи] или паспорт», — рассказала она.

Скидка на сладости может достигать 50%, пояснила Загидуллина корреспонденту ИА «Татар-информ».

Напомним, что Сабантуй в Казани пройдет на четырех площадках, до мест празднования будут ездить шаттлы, автобусы и электричка.

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