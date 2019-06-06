Сабантуй в Казани пройдет на четырех площадках

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Татарский народный праздник Сабантуй отпразднуют в Казани 23 июня на четырех площадках, главной из которых станет Березовая роща поселка Мирный. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Концертная программа развернется на нескольких площадках Березовой рощи. «Для зрителей выступят мастера искусств, восходящие звезды эстрады, а также лучшие творческие коллективы Казани и Татарстана», — говорится в сообщении.

Все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях, а одним из самых ярких мероприятий Сабантуя станут соревнования по национальной борьбе куреш.

В импровизированных деревенских подворьях гости познакомятся с бытом и ремеслами татарского народа. В течение дня будет работать детская площадка с аттракционами и мастер-классами. Праздник в Березовой роще начнется в 9.30.

В это же время праздник пройдет в поселке Дербышки и на озере Лебяжье. Здесь для гостей подготовили концертную программу, на которой выступят артисты республики, а также фольклорные ансамбли и коллективы. На спортивных площадках пройдут национальные конкурсы и состязания, а для детей организуют отдельные площадки с развлекательными программами.

Зрелищные соревнования в честь Сабантуя пройдут с 14.30 в международном конно-спортивном комплексе «Казань». Жители и гости столицы смогут стать зрителями скачек и праздничного концерта звезд татарской эстрады.

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