Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 20 июня

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Ночью и утром 20 июня местами по Татарстану ожидается туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Также отмечается, что завтра днем и вечером местами по республике ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15 — 18 м/с.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по данным заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева, ежегодное повышение температуры на один градус может привести к ледниковому периоду.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.