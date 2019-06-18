Эксперт КФУ: Ежегодное повышение температуры на 1 градус может привести к ледниковому периоду

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ежегодное повышение температуры на один градус может привести к ледниковому периоду. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, в связи с глобальным потеплением полярные области прогреваются со скоростью в три раза больше, чем в наших широтах, а экватор находится в прежнем положении.

«Все это приводит к тому, что “арктика” прорывается к нам, а тепло идет на север, и из-за этого нарастают природные катаклизмы», — сообщил профессор КФУ.

Он добавил, что прирост температуры на один градус приводит к тому, что количество природных катаклизмов увеличивается на 10 — 15%.

В том числе он отметил, что на Татарстане подобного рода потепления не сказываются слишком сильно.

«Мы живем в достаточно спокойном регионе, у нас поблизости нет ни больших гор, ни моря, и достаточно равнинная местность, поэтому на нас влияет только в зимнее время только Северная Атлантика, которая приносит нам тепло», — рассказал Переведенцев.

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