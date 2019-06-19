Президент Туркменистана станет гостем скачек на Казанском ипподроме в день Сабантуя

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов станет гостем скачек на Казанском ипподроме в день празднования Сабантуя 23 июня. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

«Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана, будет нашим высоким гостем. Он приедет, и мы хотим показать скачки под третьим номером», — сказал Хазипов.

Третьи скачки будут называться «Золотой аргамак». В них примут участие лошади ахалтекинской породы. Она выведена на территории современного Туркменистана тысячи лет назад.

«Это верховые породы — ахалтекинцы, изумительные по красоте лошади. Мы их собрали со всей России. Одна такая лошадь есть в клубе „Тимерхан“ в Татарстане, а всего будут участвовать 13 лошадей. Мы их пригласили из Дагестана, Московской области, Ставрополя. Дистанция — 1200 метров», — добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Всего на Казанском ипподроме состоится 13 заездов, в которых будут участвовать рысаки, арабские скакуны, пони. В скачках также задействуют 15 лошадей, рожденных в Татарстане. Хазипов отметил, что несколько лет назад их число доходило до пяти — семи.

В понедельник стало известно, что Президент Туркменистана приедет с однодневным визитом в Казань и посетит Сабантуй.

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