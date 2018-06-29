Президент Туркменистана приедет с однодневным визитом в Казань и посетит Сабантуй

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приедет с однодневным визитом в Казань 23 июня и посетит Сабантуй. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Это будет однодневный визит — он [Президент Туркменистана] в воскресенье прибывает и в воскресенье же уезжает. Планируется, что у него состоится встреча в [Казанском] Кремле с Рустамом Нургалиевичем по международному протоколу. Затем они отправятся на Сабантуй», — сказала Галимова.

Бердымухамедов и Минниханов отправятся на центральную площадку празднования Сабантуя, добавила представитель Казанского Кремля. В воскресенье народные гуляния пройдут на четырех площадках, включая березовые рощи в поселках Мирный и Дербышки, лесопарк озера Лебяжье и Казанский ипподром.

В последний раз Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посещал Казань с рабочим визитом 6 июля прошлого года. Промышленный потенциал Татарстана ему продемонстрировали в технопарке «Идея», а затем прошла встреча между Миннихановым и Бердымухамедовым в Казанском Кремле. В тот же день Президент Туркменистана посетил матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии, который прошел на стадионе «Казань Арена».

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