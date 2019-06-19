Ливерная колбаса, духовой оркестр и гроб на сцене: в Казани показали «Самоубийцу» режиссера Женовача

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Московская Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача представила в Казани спектакль «Самоубийца» по произведению Николая Эрдмана. Казанская премьера постановки состоялась 18 июня на сцене КАРБДТ им. Качалова в рамках Международного театрального фестиваля «Европа — Россия — Азия» и федеральной программы «Большие гастроли».

Действие постановки началось в фойе театра. Зрителей пригласили отведать бутерброды с маслом и ливерной колбасой — так театралы будто перенеслись на кухню советской коммунальной квартиры. Подобные перфомансы проходят перед каждым спектаклем Женовача — казанцы уже были гостями на именинах Ирины из «Трех сестер», а также угостились мороженым в антракте на «Записных книжках».

В зале зрителей также ждала интрига — большая декорация из 24 старых дверей занимала все пространство авансцены. То и дело из-за них слышалась ругань, перешептывание и даже аутентичные звуки туалетной комнаты, которые вызвали волну смеха в зрительном зале.

«Наш художник Александр Боровский специально собирал по всей России эти старые обшарпанные двери, все они настоящие», — отметил режиссер «Самоубийцы».

В перерыве между действиями для зрителей приготовили очередной сюрприз — в фойе для них играл духовой оркестр. Театралы снимали его на видео, однако танцевать под заводную музыку так никто и не решился. Отдохнув после первого двухчасового действия, которое, по мнению зрителей, пролетело на одном дыхании, они вновь очутились в советской коммуналке. Женовач не перестал удивлять — на сцене появился гроб, в который по задумке лег Семен Подсекальников в исполнении Вячеслава Евлантьева. К слову, игру актера оценили многие казанцы — он выкладывался настолько, что были видны капли пота, стекавшие по вискам, а финальный монолог заставил актера плакать.

В завершение спектакля восхищенные зрители долго рукоплескали режиссеру Сергею Женовачу и его коллективу, не желая отпускать артистов Студии театрального искусства со сцены. Однако выйдя из зала, кто-то воскликнул: «Смотрите, здесь труп!». Театралы кинулись в фойе и увидели за столом того самого самоубийцу — Федю Питунина, имя которого называется лишь единожды за спектакль. Сидящий в окружении «Известий» и стаканов с хмельными напитками герой, по мнению зрителей, стал «вишенкой на торте» в постановке.

В рамках Международного фестиваля «Европа — Россия — Азия» в Казани уже выступили актеры драматического театра Ганновера. Они представили спектакль «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха Марии Ремарка. Также театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга привез в Казань постановку «Макбет» известного фламандского режиссера Люка Персеваля. Студия театрального искусства выступила перед казанцами со спектаклями «Три сестры» и «Записные книжки». Свои гастроли москвичи завершат 19 июня спектаклем «Самоубийца».

С 27 по 29 июня на сцене театра им. Качалова выступят актеры Пекинского народного художественного театра со спектаклем «Ли Бай», созданного по произведению Го Цихуна.

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