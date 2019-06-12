«Три сестры» Сергея Женовача в Казани: зрители угостились пирогами и побывали в березовой роще

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Московская Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача представила в Казани спектакль «Три сестры» по произведению Антона Чехова. Казанская премьера постановки состоялась 12 июня на сцене КАРБДТ им. Качалова в рамках Международного театрального фестиваля «Европа — Россия — Азия» и федеральной программы «Большие гастроли».

«Этот проект стал возможен благодаря Министерству культуры РФ в рамках реализуемого ими проекта „Большие гастроли“. Сегодня у нас в гостях театр, который является одним из самых популярных и узнаваемых в России... На протяжении нескольких дней жители и гости республики имеют уникальную возможность насладиться творчеством вашей студии (Студии театрального искусства, — прим. Т-и)», — прокомментировала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, добавив, что подобные фестивали делают жизнь республики более интересной и насыщенной.

В свою очередь, художественный руководитель — директор театра им. Качалова Александр Славутский отметил, что выступление артистов СТИ в Казани — его каприз.

«Это один из интереснейших, любимейших молодых театров России, который Сергей Васильевич (Женовач, — прим. Т-и) создал. Это был мой каприз, чтобы этот театр к нам приехал, и мы сделали все для этого. Это было непросто», — подчеркнул народный артист России и Татарстана, заслуженный деятель искусств РФ.

Действие спектакля «Три сестры» началось в фойе театра. Зрителей пригласили угоститься пирогами, вареньем и яблоками, а также выпить чаю в честь дня рождения одной из главных героинь Ирины — ее роль исполняет актриса Елизавета Кондакова. Подобные перфомансы, по словам Сергея Женовача, СТИ проводит перед каждой постановкой. Отведав угощения, зрители попали в березовую рощу, где и разворачиваются основные события — три действия, объединенные в первом акте. Главный художник МХТ им. Чехова и Студии театрального искусства Александр Боровский рассказал, что увидел подобную картину во сне.

«Абсолютно точно я видел эту рощу, в которую можно выйти и пошептаться, в которой можно целоваться — все делается в рощах», — подчеркнул заслуженный художник РФ, добавив, что длительное время он вместе с режиссером искал возможные творческие подходы и решения для декораций.

В СТИ играют три спектакля по произведениям Антона Чехова, казанский зритель увидит два из них — 12 и 13 июня «Три сестры», 15 и 16 июня «Записные книжки». 18 и 19 июня студия представит постановку «Самоубийца» по произведению Николая Эрдмана.

«Если говорить о Чехове, то сегодня можно перефразировать высказывание, что слушатель — наше все. Я думаю, что Чехов наше все. Надо перечитывать Чехова, объясняясь ему в любви, в разном возрасте по-разному он открывается. Не случайно он на сегодня в мире самый популярный русский писатель», — заключил Сергей Женовач.

В рамках Международного фестиваля «Европа — Россия — Азия» в Казани уже выступили актеры драматического театра Ганновера. Они представили спектакль «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха Марии Ремарка. Также театр-фестиваль «Балтийский дом» из Санкт-Петербурга привез в Казань постановку «Макбет» известного фламандского режиссера Люка Персеваля.

С 27 по 29 июня на сцене театра им. Качалова выступят актеры Пекинского народного художественного театра со спектаклем «Ли Бай», созданного по произведению Го Цихуна.

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