На Красном Ключе в Нижнекамске появится обновленный мемориал пограничникам

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Союз ветеранов-пограничников в Нижнекамске капитально реконструирует мемориал, расположенный в пригороде, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Кирпичная стена и пограничный столб были установлены много лет назад на территории школы в поселке Красный Ключ.



Пограничники запаса пояснили, что столб уже сгнил, стена начала разваливаться.



«Мы своими силами к 1 сентября хотим сделать из стены рельефное изображение гор и расписать ее, сделать живописное произведение. Столб тоже установим новый», – поделились планами ветераны.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне Дня пограничника, который отмечается в конце весны, в Болгаре состоялось торжественное открытие памятника пограничникам всех поколений. Мемориал был построен руками ветеранов.

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