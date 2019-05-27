В Болгаре открыли памятник пограничникам всех поколений

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Накануне Дня пограничника, который отмечается 28 мая, в Болгаре состоялось торжественное открытие памятника пограничникам всех поколений, пишет газета «Яна Тормыш».



Монумент установлен в честь пограничников, защищавших в разное время рубежи нашей страны. Идея создания памятника принадлежит руководителю районного общества ветеранов пограничных войск Рашиду Зиатдинову, который объединил вокруг себя многих энтузиастов, проходивших службу в погранвойсках.



За короткий срок активисты при содействии руководства района сумели облагородить отведенную под памятник территорию и установить основную композицию монумента, состоящую из пограничных столбов и памятной мраморной плиты.





Митинг состоялся при участии главы района Камиля Нугаева, военного комиссара Алькеевского и Спасского районов Виктора Лаврентьева, председателя региональной общественной организации участников боевых действий пограничной службы по РТ Рафаэля Загидуллина, доктора технических наук, профессора Эльмаса Нуруллина (он в свое время также служил на границе), Рашида Зиатдинова и многочисленных гостей из Казани, Балтасей, Камского Устья.



Рашид Зайнутдинович обратился к гостям и поздравил их с наступающим праздником.





«Огромное спасибо всем, кто содействовал осуществлению нашей задумки. Я благодарен также всем, кто пришел сегодня на наше торжество. Особенно радует, что среди присутствующих много молодежи», – подчеркнул он.



Группе ветеранов-пограничников вручили памятные медали. Кульминацией торжества стало снятие покрывала с монумента и подъема флагов пограничных войск, после чего была объявлена минута молчания. К открывшемуся памятнику возложили цветы.

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