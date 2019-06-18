Врачи предупредили о последствиях детского ожирения

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Ожирение оказалось способно более чем в два раза увеличивать риск развития гипертонии у детей в возрасте четырех-шести лет. К такому выводу пришли испанские исследователи, пишет «Российская газета» со ссылкой на статью в European Journal of Preventive Cardiology.

Кардиологи сначала изучили данные о состоянии здоровья 1796 четырехлетних детей из провинции Мадрид, а через два года – обследовали их еще раз. «У тучных четырехлетних детей было увеличение артериального давления к возрасту шести лет», – отмечают авторы статьи.

При этом анализ собранной информации показал, что данный эффект проявлялся лишь в том случае, если дети не избавлялись от лишнего веса. Артериальное давление похудевших к шести годам малышей было сопоставимо с давлением тех ребят, кто изначально не страдал от ожирения.

«Некоторые педиатры считают, что избыточный вес и ожирение не дают последствий до подросткового возраста. Но наше исследование показывает: они не правы», – приводит издание слова Иньяки Галана, одного из авторов работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.

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