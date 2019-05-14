Медики определили основную причину детского ожирения

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). У детей, которых не кормили грудью или делали это эпизодически, резко растет риск развития ожирения. К такому выводу пришли исследователи из Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Результаты двух их работ были представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Глазго, пишет «Российская газета».

Ученые выяснили, что каждый пятый ребенок из живущих в 21 стране 13,7 млн детей младшего школьного возраста имеет избыточный вес, а почти 400 тыс. малышей страдают крайней степенью ожирения. При этом анализ собранных данных показал, что достаточно продолжительное кормление новорожденного материнским молоком на 13% уменьшает вероятность избыточного набора веса.

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения <...>», – подчеркнул руководитель отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского бюро ВОЗ доктор Бент Миккелсен.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, до шести месяцев ребенок должен находиться исключительно на грудном вскармливании, а продолжать его специалисты советуют до двух лет и даже дольше.

В России от ожирения страдают уже более 300 тыс. детей. О росте числа страдающих ожирением в целом по стране ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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