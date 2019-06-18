Татар-информ

18 июня 2019, 23:04

Культура

Показы в Старо-Татарской слободе продолжатся показом фильма Фарида Давлетшина «Инсаф»

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Культура

Показы в Старо-Татарской слободе продолжатся показом фильма Фарида Давлетшина «Инсаф»

Съемки фильма в течение двух лет проходили в деревне Бакча-Сарай Верхнеуслонского района.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Старо-Татарской слободе состоится показ фильма под открытым небом. На сцене, расположенной по улице Ш. Марджани, покажут фильм режиссера Фарида Давлетшина «Инсаф», сообщают организаторы события.

В основе киноленты лежит произведение Рабита Батуллы «Прости меня, мама». Данная картина снята в жанре лирической комедии. Съемки фильма в течение двух лет проходили в деревне Бакча-Сарай Верхнеуслонского района.

По сюжету подросток Инсаф выигрывает крупные деньги в лотерею. Узнав о выигрыше, настоящая мать юноши, когда-то бросившая его на свою старшую сестру Минзифу, приезжает в деревню и требует вернуть ей сына. Услышав о большом куше, к Инсафу наведывается и родной отец – аферист Кирам. Он хочет усыновить парня. После различных сюжетных поворотов и перипетий Инсаф принимает удивительное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фильм Фарида Давлетшина «Инсаф» представит Татарстан на фестивале тюркского кино в Казани.

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