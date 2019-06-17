Татарстан на фестивале тюркского кино представит фильм Фарида Давлетшина «Инсаф»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). С 21 по 23 июня в Казани пройдет II Фестиваль тюркского кино. Татарстан на фестивале представит фильм Фарида Давлетшина «Инсаф», снятый по известной пьесе народного писателя Рабита Батуллы «Прости меня, мама», сообщает оргкомитет фестиваля.



В масштабном форуме примут участие кинематографисты, представляющие Россию, Турцию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан. Фильмы режиссеров из Татарстана, Башкортостана, Якутии и Хакасии войдут в кинематографическую «сборную» России.



Показы фильмов будут демонстрироваться на площадке кинотеатра «Мир». Вход для всех желающих свободный.



Задачами кинофестиваля в этом году является создание каталога тюркских фильмов, переговоры с киностудиями стран-участниц о возможности создания копродукции и продвижение в том числе татарстанского кино в тюркских странах.



Фестиваль тюркского кино не является соревновательным событием, здесь не будут объявляться победители, его задача – просветительская.



Фестиваль тюркского кино ставит целью пиар тюркского кинематографа, а также создание рынка проката фильмов для данных государств и регионов, независимый от европейской и западной киноиндустрии.

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