Мутко анонсировал принятие закона о ветхом жилье до конца года

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Законопроект о разграничении понятий ветхого и аварийного жилья должен быть принят до конца этого года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает РИА Новости.

Министерство строительства и ЖКХ России в конце прошлого года предложило законодательно разграничить ветхое и аварийное жилье. По мнению специалистов ведомства, аварийными следует считать дома, которые могут обрушиться или потерять устойчивость, а ветхими – здания с ограниченно работоспособным техническим состоянием строительных конструкций.

«Этот законопроект вызывает серьезную дискуссию, мы в этом году его планируем принять, конечно», – подчеркнул Мутко.

При этом вице-премьер указал на необходимость создания нового постоянно действующего механизма, который обеспечит превышение доли расселяемого фонда над долей выводимого из эксплуатации жилья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер России Виталий Мутко.

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