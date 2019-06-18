Премьер-министр РТ принял участие в совещании у Мутко о реализации нацпроектов в регионах

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел вице-премьер РФ Виталий Мутко. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На заседании шла речь о реализации национальных проектов в субъектах Федерации и о развитии моногородов. Из предусмотренных в текущем году межбюджетных трансфертов регионам в размере 2 трлн 272,2 млрд рублей 593,8 млрд будут направлены именно на реализацию нацпроектов, отметил Мутко.

В 2020 году субъекты Федерации получат из федерального бюджета на воплощение национальных проектов 645,7 млрд рублей, а в 2021-м – 655,9 млрд. В связи с этим вице-премьер обратил внимание на важность урегулирования бюджетных отношений, чтобы средства в сжатые сроки доходили до конкретных исполнителей.

Кроме того, он рассказал, что Правительство России работает над комплексом мероприятий в формате госпрограммы по развитию моногородов, предполагающим диверсификацию их экономики. «Среди предлагаемых шагов – совершенствование нормативно-правового регулирования и предоставление финансовых и нефинансовых мер господдержки», – пояснил он.

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