КФУ запускает проект по параллельному обучению студентов в Университете Лондона

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета с этого года запускает проект по параллельному обучению студентов в Университете Лондона. Об этом сегодня на семинаре для журналистов сообщила руководитель Высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Резеда Мухаметшина.

«С этого года запускаем очень перспективный проект по параллельному обучению. Те ребята, которые поступят в этом году на “Зарубежную филологию: английский язык и литература”, смогут получить диплом Университета Лондона в области английской литературы. То есть в этом году мы набираем студентов, а со второго курса они начинают обучение в Университете Лондона», – рассказала руководитель высшей школы.

Она подчеркнула, что студенты, прошедшие параллельное обучение, в дальнейшем получат дипломы двух университетов.

«Это обучение платное, но наши студенты получают привилегии. Если бы они напрямую поступили в лондонский вуз, то заплатили бы в три раза больше, чем через КФУ», – добавил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ готовит филологов и педагогов в области русского языка и литературы, славяноведения, английского языка и литературы, немецкого языка и литературы, французского языка и литературы, испанского языка и литературы, переводоведения.

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