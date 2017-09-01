Преподаватели КФУ разработают словари на трех языках для учеников и учителей полилингвальных школ

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета планирует разработать глоссарии по школьным предметам на русском, татарском и английском языках. Словари будут предназначены для учеников и учителей полилингвальных образовательных комплексов. Об этом на семинаре для журналистов сообщил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

«Планируем разработать глоссарии по каждому предмету. Например, с терминами по математике на трех языках – русском, татарском и английском, чтобы школьники и будущие учителя смогли пользоваться этими словарями. Будем отрабатывать все эти термины. И по истории, и по биологии будут разработаны соответствующие глоссарии отдельно для школьников и для учителей», – рассказал спикер.

По мнению Замалетдинова, проект может быть реализован в течение пяти лет.

По инициативе Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева в Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Две организации будут созданы в Казани, по одной – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

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