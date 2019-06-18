КФУ до 1 июля представит проект по подготовке учителей для новых полилингвальных школ Татарстана

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета разрабатывает проект государственной программы по подготовке кадров для работы в полилингвальных школах Татарстана. До 1 июля его представят на рассмотрение комиссии, которой руководит Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев. Об этом на семинаре для журналистов сообщил директор этого института Радиф Замалетдинов.

Проект создания в Татарстане сети полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках инициировал Минтимер Шаймиев, напомнил спикер. «В настоящее время ведется работа по разработке проекта государственной программы по подготовке кадров для работы в этой сети. Он практически готов. До 1 июля мы должны внести данный проект на рассмотрение комиссии под руководством Минтимера Шаймиева. Для подготовки таких кадров нужно создать соответствующие условия. В принципе, они у нас неплохие, но необходимо идти на несколько шагов вперед», – добавил он.

По словам Замалетдинова, местом подготовки кадров полилингвальных образовательных организаций определен Казанский федеральный университет, а в нем – Институт филологии и межкультурной коммуникации. «Что касается подготовки кадров для сети полилингвального образования, в основном этими вопросами будет заниматься наша Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая», – подчеркнул он.

Главная задача заключается в том, чтобы учителя могли преподавать на русском, татарском и английском языках, отметил директор института. «Допустим, мы будем готовить учителей по преподаванию математики на английском языке, но они должны еще хорошо владеть русским и татарским языками для работы в сети полилингвальных образовательных комплексов. Обучение будет вестись на трех языках, но планируется ввести в учебные планы восточные языки. Скорее всего, это будет арабский язык. Эти вопросы уточняются», – рассказал он.

Замалетдинов заметил, что в проекте подготовки кадров будет прописано, в какой год и на какое направление необходимо принять студентов для работы в полилингвальных школах.

«Сейчас работаем над новыми программами. Только по программам основного образования не сможем решить все вопросы. Есть государственный образовательный стандарт, и за его рамки мы не сможем выйти. Поэтому студенты будут осваивать программы дополнительного образования. Также работаем над магистерскими программами по переподготовке, чтобы в течение двух лет мы могли подготовить педагогов для работы в этой сети. Но полноценно мы сможем подготовить такие кадры только через четыре-пять лет», – заключил директор института.

В Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Две таких организации появятся в Казани, по одной – в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс под названием «Адымнар – к знаниям и согласию» создается на базе казанской школы № 165.

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