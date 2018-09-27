КФУ увеличил до 150 абитуриентов прием по проекту подготовки педагогов-билингвов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казанский (Приволжский) федеральный университет в этом году увеличит до 150 человек прием абитуриентов по программе подготовки национальных педагогических кадров для работы в билингвальной образовательной среде. Об этом на семинаре для журналистов сообщил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов.

В Татарстане в 2018 году стартовал проект подготовки педагогических кадров для работы в системе билингвального образования, напомнил директор института. «В прошлом году мы приняли 125 студентов, из них 75 человек сегодня учатся на очном отделении и 50 – на заочном. В этом году реализация проекта продолжается. Мы получили заказ на прием в этом году 150 абитуриентов для обучения по данной программе», – рассказал он.

Замалетдинов добавил, что 50 студентов будут обучаться заочно, а 100 – очно.

«Студенты, обучающиеся на дневном отделении по этому проекту, получают стипендию из республиканского бюджета. В первом семестре все студенты получают по 15 тыс. рублей. Во втором семестре стипендию получают студенты, которые сдали сессию на “хорошо” и “отлично”. При этом более 50% оценок должны быть отличными», – отметил директор института.

По словам Замалетдинова, ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил изменить систему начисления стипендии будущим учителям-билингвам. Он, в частности, предложил выплачивать стипендию в 15 тыс. рублей тем, кто учится только на «отлично», 10 тыс. рублей – на «хорошо» и «отлично», а 5 тыс. – студентам, имеющим одну тройку за семестр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казанском федеральном университете в 2018 году открылись пять направлений по подготовке педагогических кадров для системы национального образования с обучением на татарском языке.

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