Глава казанской строительной фирмы получил два года условно за преднамеренное банкротство

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). За преднамеренное банкротство глава казанской строительной фирмы получил два года условно, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«50-летнего руководителя и учредителя ООО "Ремтех" признали виновным в банкротстве и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, были удовлетворены все гражданские иски», – рассказал Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце 2014 года злоумышленник безвозмездно передал аффилированному юридическому лицу принадлежащее предприятию здание общей площадью 2 605,6 кв. м, находящееся в Казани на проспекте Победы. Затем здание стоимостью 60 млн рублей было перепродано третьей фирме за 50 млн, которые бизнесмен присвоил. В результате «Ремтех» не смогло рассчитаться с кредиторами, ущерб составил 24,6 млн рублей. Через три года из-за неспособности выплатить кредиторам средства суд признал организацию банкротом.

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