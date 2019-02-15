В Казани главу строительной фирмы обвиняют в преднамеренном банкротстве и отмывании денег

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане главу строительной фирмы обвиняют в преднамеренном банкротстве и отмывании денег, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По данным следователей, в конце 2014 года 50-летний руководитель и учредитель ООО «СЦК», с 6 июля 2015 года переименованного в ООО «Ремтех», безвозмездно передал аффилированному юридическому лицу принадлежащее предприятию здание общей площадью 2 605,6 квадратного метра, находящееся в Казани на проспекте Победы», – рассказал Руслан Галиев.

Затем здание стоимостью 60 млн рублей было перепродано третьей фирме за 50 млн, которые бизнесмен присвоил. Следователи считают, что действия руководителя организации были направлены на умышленное ухудшение имущественного положения собственной фирмы.

В результате предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами, ущерб составил 24,6 млн рублей. Через три года из-за неспособности выплатить кредиторам средства суд признал организацию банкротом.

Уголовное дело по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» направлено на рассмотрение в суд.

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