В день шествия по сбору подарков к Сабантую дороги в Казани перекрывать не будут

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Во время проведения шествия по сбору подарков к Сабантую 21 июня в Казани не будут перекрывать дороги по пути следования колонны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«В этом году дороги перекрываться не будут, весь маршрут мы согласовали с ГИБДД. Не будет ничего перекрываться, и не будет даже машины сопровождения. Мы постараемся не мешать движению транспорта в городе», – сообщил спикер.

Гаязов добавил, что, согласно Правилам дорожного движения, гужевые повозки могут двигаться по дорогам общего пользования и поэтому колонна во главе с четырьмя всадниками и двумя повозками будет следовать по проезжей части.

Шествие по сбору подарков для победителей конкурсов на Сабантуе 21 июня пройдет по улицам Карла Маркса, Пушкина и Шигабутдина Марджани. Оно начнется у Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького и завершится в Старо-Татарской слободе. Там городу будут переданы собранные подарки.

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