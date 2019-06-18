Церемонию сбора подарков на Сабантуй в Казани откроют два всадника со знаменем праздника

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Праздничное шествие по сбору подарков на Сабантуй в Казани 21 июня откроют два всадника, которые будут везти флаг праздника, и четыре гужевые повозки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Мы планируем собраться на территории гостиничного комплекса “Корстон“. В шествии будут участвовать примерно четыре красиво оформленные гужевые повозки плюс два всадника, которые будут везти флагшток со знаменем Сабантуя – полотенцем», – сообщил спикер.

По словам Гаязова, шествие по сбору подарков для победителей конкурсов на Сабантуе начнется в 11.30 от Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. «Наша колонна вместе с музыкантами и артистами в сопровождении двухъярусного автобуса начнет двигаться по улице Карла Маркса», – пояснил он.

Затем пешая колонна проследует по улицам Пушкина и Шигабутдина Марджани. Завершится шествие на центральной площадке Старо-Татарской слободы, где и состоится передача подарков городу.

«После прохода по улице Карла Маркса шествие остановится около Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, здесь гостей ждет 15-минутное театрализованное представление», – добавил Зуфар Гаязов.

Отрывок из спектакля по пьесе «Голубая шаль» Карима Тинчурина будет показан для участников шествия на площадке у театра Г. Камала.

Сбор участников начнется в 11 часов, а завершится мероприятие в 12 часов. Принять в нем участие сможет любой желающий.

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