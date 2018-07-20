В КФУ открылись пять направлений по подготовке педкадров для национальной системы образования

На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Казанском федеральном университете открылись пять направлений по подготовке педагогических кадров для системы национального образования. На всех пяти направлениях обучение будет идти на татарском языке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в приемной комиссии КФУ.

В Высшей школе татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций им. Льва Толстого педагогические кадры для системы национального образования Татарстана будут готовить по нескольким направлениям.

Первое направление: педагогическое образование. Татарский язык, татарская литература и начальное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 6 лет. Заочная форма обучения. Из ЕГЭ — экзамены по обществознанию, русскому языку и татарскому языку.

Второе направление: педагогическое образование. Татарский язык, татарская литература и дошкольное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 6 лет. Заочная форма обучения. Из ЕГЭ — экзамены по обществознанию, русскому языку и татарскому языку. Экзамен по татарскому языку можно сдать также и в Казанском федеральном университете.

Третье направление: педагогическое образование. Музыка и дополнительное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и музыка.

Четвертое направление: педагогическое образование. Математика и информатика. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и профильная математика.

Пятое направление: педагогическое образование. История и обществознание. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и история.

«Прием документов будет проходить с 19 июля до 15 августа. Студентам дневного отделения, успевающим по всем предметам, выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей. Знание татарского языка абитуриентам обязательно. День сдачи экзамена уточняется», — сообщил ИА «Татар-информ» член приемной комиссии КФУ.Обучение во всех пяти направлениях будет вестись на татарском языке на всех пяи направлениях.