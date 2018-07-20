В КФУ открылись пять направлений по подготовке педкадров для национальной системы образования

Рекомендуем
Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Казанском федеральном университете открылись пять направлений по подготовке педагогических кадров для системы национального образования. На всех пяти направлениях обучение будет идти на татарском языке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в приемной комиссии КФУ.
В Высшей школе татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций им. Льва Толстого педагогические кадры для системы национального образования Татарстана будут готовить по нескольким направлениям.
Первое направление: педагогическое образование. Татарский язык, татарская литература и начальное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 6 лет. Заочная форма обучения. Из ЕГЭ — экзамены по обществознанию, русскому языку и татарскому языку.
Второе направление: педагогическое образование. Татарский язык, татарская литература и дошкольное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 6 лет. Заочная форма обучения. Из ЕГЭ — экзамены по обществознанию, русскому языку и татарскому языку. Экзамен по татарскому языку можно сдать также и в Казанском федеральном университете.
Третье направление: педагогическое образование. Музыка и дополнительное образование. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и музыка.
Четвертое направление: педагогическое образование. Математика и информатика. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и профильная математика.
Пятое направление: педагогическое образование. История и обществознание. Предусмотрены 25 мест. Срок обучения — 5 лет. Очная форма обучения. Из ЕГЭ — обществознание, русский язык и история.
«Прием документов будет проходить с 19 июля до 15 августа. Студентам дневного отделения, успевающим по всем предметам, выплачивается стипендия в размере 15 тысяч рублей. Знание татарского языка абитуриентам обязательно. День сдачи экзамена уточняется», — сообщил ИА «Татар-информ» член приемной комиссии КФУ.Обучение во всех пяти направлениях будет вестись на татарском языке на всех пяи направлениях.
Следующая новость
Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.
Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.
На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.
Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.
Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.
6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.
51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.
Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.
Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.
20 июляГлухая оборона от авторов скандальных футболок «Маржа» и «Маржа тугел», «Святая» приняла обет молчания
20 июляГенерал-майор ФСБ о демонстрации новейшего российского оружия: «Почему бы не показать людям за рубежом, что у нас есть такое вооружение?»
20 июля«Водоем должен быть хотя бы огорожен»: условия обитания лебедей в парке «Черное озеро» удивили экспертов