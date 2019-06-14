ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский выступили с концертом «Верди-гала» в Вене

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр РТ, его художественный руководитель и главный дирижёр, народный артист России Александр Сладковский выступили с концертом в столице Австрии. Солистом концертной программы «Верди-гала» стал знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков.

В Большом зале венского Концертхауса прозвучали фрагменты 8 опер итальянского композитора Джузеппе Верди: «Набукко», «Макбет», «Дон Карлос», «Эрнани», «Сила судьбы», «Оберто, граф ди Сан-Бонифачо», «Сицилийская вечерня» и «Аттила». Арии из этих опер в исполнении Ильдара Абдразакова ранее звучали на сценах Метрополитен-опера, театра «Ла Скала», Мариинского театра, в Казани и Альметьевске.

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