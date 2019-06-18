Минниханов посетил в Тюмени Федеральный центр нейрохирургии

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Тюмень посетил Федеральный центр нейрохирургии (ФЦН). Он осмотрел помещения учреждения и используемое медицинское оборудование, а также в специальных 3D очках посмотрел фрагменты наиболее сложных операций, проведённых специалистами центра, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Созданный в 2010 году Федеральный центр нейрохирургии входит в систему «Медицинского городка» Тюмени. Его врачи провели в общей сложности около 30 тыс. сложнейших операций (в год их число может доходить до 4 тыс.), пояснил главный врач центра Альберт Суфианов. И добавил, что отличительной чертой ФЦН является использование малоинвазивной хирургии.

Медучреждение на 95 коек включает пять специализированных отделений: детской нейрохирургии, цереброваскулярной нейрохирургии, вертебрологии, нейроонкологии и функциональной нейрохирургии. Услугами центра воспользовались жители 81 региона РФ и 14 зарубежных стран. В частности, с начала года в нем были прооперированы свыше 20 татарстанцев.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков рассказал, что в декабре 2018 года между возглавляемым им ведомством и центром было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает отправку в ФЦН студентов медицинских образовательных учреждений Татарстана для обучения в ординатуре.

Затем Минниханов ознакомился со стартапом «Объединение когнитивных ассоциативных систем», который занимается разработкой нейронных сетей и искусственного интеллекта. Президенту РТ продемонстрировали решения в области способных консультировать пользователей вопросно-ответных и диалоговых систем.

Он оценил показанные ему разработки, заметив, что республика заинтересована во внедрении новых технологий в нефтегазохимическом комплексе и сфере госуслуг. Он предложил руководству стартапа посетить Татарстан и представить свои наработки на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетит ряд заводов Тюменской области и встретится с активом татарской общины.

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