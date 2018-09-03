Роспотребнадзор по РТ: Купающимся в несанкционированных местах грозят вирусные инфекции и холера

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Купаясь в несанкционированных местах, жители Татарстана рискуют подхватить вирусные инфекции, в том числе гепатит А, а также холеру и брюшной тиф. Об этом напомнила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на брифинге в Кабмине республики.

«Купание в несанкционированных местах не допускается, так как оно опасно для здоровья и жизни людей. Такие места не благоустроены для отдыха, не обследовано дно, и качество воды не гарантировано. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания: острые кишечные инфекции, различные вирусные инфекции (например, гепатит А), холера, брюшной тиф, различные энтериты и энтероколиты, протозойные заболевания, глистные инвазии», – перечислила она существующие угрозы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что официального разрешения на купание на сегодняшний день от Роспотребнадзора по РТ пока не получил ни один пляж в Казани. Всего же из 11 запланированных к открытию пляжей разрешения выданы лишь двум – в Альметьевске и Нижнекамске.

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