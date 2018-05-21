Роспотребнадзор по РТ: Купание на двух пляжах Казани опасно для здоровья

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Купаться на двух пляжах Казани опасно для здоровья, поскольку пробы воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина на брифинге в Кабинете министров РТ.

«На 2019 год нами запланировано исследовать около 700 проб воды водоемов в зонах рекреации. С начала купального сезона Управлением исследовано 145 проб воды водных объектов. По результатам исследований, вода водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям на двух пляжах в Казани. Это пляж “Комсомольский” по микробиологическим показателям и пляж “Локомотив” по санитарно-химическим показателям», — сообщила она.

Марина Патяшина отметила, что не прошел проверку городской пляж в Зеленодольске. Там вода также не соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на этих пляжах.

«В адрес глав муниципальных образований и эксплуатирующих организаций управлением направлены письма с предложениями об установке аншлагов о запрете купания. Информация о качестве воды водоемов в водоемах еженедельно размещается на сайтах управления. Купание в несанкционированных местах недопустимо, поскольку опасно для здоровья и жизни людей», — подчеркнула спикер.

Она напомнила, что если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, то владельцы пляжей должны принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных объектов.

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