Татар-информ

18 июня 2019, 12:52

Общество

Роспотребнадзор по РТ: Купание на двух пляжах Казани опасно для здоровья

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Общество

Роспотребнадзор по РТ: Купание на двух пляжах Казани опасно для здоровья

Фото: архив

С начала купального сезона Роспотребнадзор по РТ исследовал 145 проб воды водных объектов.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Купаться на двух пляжах Казани опасно для здоровья, поскольку пробы воды в водоемах не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина на брифинге в Кабинете министров РТ.

«На 2019 год нами запланировано исследовать около 700 проб воды водоемов в зонах рекреации. С начала купального сезона Управлением исследовано 145 проб воды водных объектов. По результатам исследований, вода водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям на двух пляжах в Казани. Это пляж “Комсомольский” по микробиологическим показателям и пляж “Локомотив” по санитарно-химическим показателям», — сообщила она.

Марина Патяшина отметила, что не прошел проверку городской пляж в Зеленодольске. Там вода также не соответствует по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Роспотребнадзор по РТ не рекомендует купаться на этих пляжах.

«В адрес глав муниципальных образований и эксплуатирующих организаций управлением направлены письма с предложениями об установке аншлагов о запрете купания. Информация о качестве воды водоемов в водоемах еженедельно размещается на сайтах управления. Купание в несанкционированных местах недопустимо, поскольку опасно для здоровья и жизни людей», — подчеркнула спикер.

Она напомнила, что если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, то владельцы пляжей должны принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных объектов.

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