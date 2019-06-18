При ремонте Кремлевской улицы в Казани из-под асфальта вышла старинная мостовая

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). На Кремлевской улице в Казани при ремонте дороги из-под асфальта стала видна старинная мостовая. Об этом сообщает telegram-канал «Архитектурасы», который ведет журналист и историк Ян Гордеев.

Историк напомнил, что ранее улица называлась Воскресенской. «Пока не положили новый слой [асфальта], можно посмотреть, как мостили улицу до эпохи асфальта», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале мая из-за обмеления Волги на поверхность вышел мощеный тракт. Найденную дорогу поставили на госохрану.

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